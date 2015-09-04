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وزير البيئة يغادر القاهرة متجهًا إلى فرنسا

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وزير البيئة يغادر القاهرة متجهًا إلى فرنسا وزير البيئة يغادر القاهرة متجهًا إلى فرنسا

الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة

غادر القاهرة، اليوم الجمعة، وزير البيئة الدكتور خالد فهمي متجهًا إلى باريس للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من المشاورات الوزارية غير الرسمية للاعداد للموتمر الدولي حول المناخ بباريس، والذي تستضيفه فرنسا نهاية العام الجاري.

و كان وزير البيئة قد صرح في وقت سابق بأنه يتعين رفع قدرات الدول النامية الأساسية والمادية والتكنولوجية لمواجهة تحديات التغير المناخي بمساعدة دول متقدمة.

ونبه إلى أن الدول الإفريقية لن تتمكن من إحراز تقدم في التكيف مع التغيرات المناخية ، والمشاركة في جهود الحد من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري دون الحصول على مساعدات مالية.

 

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