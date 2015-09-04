ضبط 1315 مخالفة مرورية و11 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم الجمعة من ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو بانجو و5 قطع حشيش ، 5 أقراص مخدر بدائرة كوم حمادة .

تمكن الملازم أول حسنى شبل الروبى رئيس نقطة النجيله بمركز شرطة كوم حمادة والقوة المرافقة من ضبط "م ع ح" عاطل ومقيم كفرالزيات غربية وبحوزته ( 2 ) كيلو لمخدر البانجو ، 5 قطع حشيش ، 5 أقراص مخدر حال إستقلاله دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات بقرية النجيلة دائرة المركز .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتحرر المحضر 22632/111 جنايات المركز لسنة 2015 .

وشنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم ، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "المدير المسئول وصاحب مصنع لتصنيع اللحوم المجمدة " بدون ترخيص" كائن بطريق دسوق – دمنهور مركز دمنهور لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط عدد ( 903 ) كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وتحرر المحضر22407/2015 جنح مركز دمنهور .

كما تم ضبط قائد السيارة رقم ب ع أ 4165 ومقيم قرية العمرية مركز دمنهور لقيامة بتجميع كمية 7600 رغيف خبز بلدي مدعم لبيعه بالسوق السوداء وتحرر المحضر 14106/2015 جنح قسم دمنهور.

كما قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم ، إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعي ومتاجري وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة ، كما تم ضبط 40 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1315 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الإتجــــاه و إنتهـاء رخصـة قيـادة .

كما تمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم هـ ب 4186 نصف نقل شيفورلية قيادة " ط م ع " سائق ومقيم شارع مصطفى ك - باكوس الرمل أول الإسكندرية محملة عدد (339 ) كرتونه بيرة وخمور متنوعة إنتاج شركتي الأهرام و جناكليس لإنتاج الخمور أمام قرية الملاحة مركز كفرالدوار بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة و اللواء هانى خير ، مدير المرور ، والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

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