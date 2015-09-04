خطيب مسجد المحطة بالمنيا: أحمل المرشحين للبرلمان مسئولية الفقراء والمرضى

فاجا خطيب مسجد المحطة بمدينة المنيا المصلين بقوله:" سأخرج دقائق قليلة عن الخطبة لأن سؤالا كثيرا يواجهني وهو حتنتخب مين من المرشحين"؟.

وقال أقول انظروا إلى معهد الأورام واليتامى والمرضى والمصابين بالفيروس الوبائي وأنتم تعرفون من تختارون.

وهاجم خطيب مسجد المحطة الأحزاب والمرشحين قائلا "هل يستطيعون تحمل مسئولية هؤلاء؟"، وأضاف اقولها ورزقي علي الله أحمل المرشحين والأحزاب أمانة في تحمل مسئوليتهم تجاه المحتجاين والفقراء، مشيرا الى انه مع بداية تصاعد الانتخابات والسعي خلف الكرسي قل على الفقراء السلام.

وكان خطيب مسجد المحطة قد تناول في خطبته الاولي الحديث عن الحج وقصة سيدنا ابراهيم مع النمرود.