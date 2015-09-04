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محافظ الفيوم يضبط سيارة حكومية تخالف خط سيرها ويحيل سائقها للتحقيق

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محافظ الفيوم يضبط سيارة حكومية تخالف خط سيرها ويحيل سائقها للتحقيق محافظ الفيوم يضبط سيارة حكومية تخالف خط سيرها ويحيل سائقها للتحقيق
قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إحالة سائق بمجلس مدينة الفيوم للتحقبق لمخالفته خط سيارة السيارة الحكومية المكلف بقيادتها.

كان محافظ الفيوم فى جولة تفقدية وضبط سيارة حكومية دوبل كابينة تابعة لحى جنوب قيادة السائق محمد م ع وبصحبته شعبان ع سائق بحى الجون، وذلك لمخالفة السيارة خط سيرها المحدد لها من جهة عملها.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة الفيوم بسحب السيارة من السائق وإحالته للتحقيق ومجازاته لمخالفته خط سير المأمورية المكلف بها، كما شدد على رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بالتأكد من عدم سير السيارات الحكومية بدون خط سير والتزامها بخطوط السير المحددة لها.

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مصر 365