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مغردون: أمة فيها هؤلاء البواسل لا خوف عليها

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تصدر هاشتاق #استشهاد_جنود_الامارات_البواسل ترند الإمارات بعد نحو 15 دقيقة فقط من إعلان القوات المسلحة الإماراتية اليوم الجمعة عن استشهاد عدد من جنودها البواسل في اليمن أثناء مشاركتهم مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف الى جانب الشرعية في اليمن.

وانهالت آلاف التغريدات عبر الهاشتاق من قبل مغردين إماراتيين وعرب إذ بلغ عددهم نحو 13 ألف تغريدة خلال الساعة الأولى من الإعلان عن ذلك، وطغت على التغريدات مشاعر "الحزن الممزوج بالفخر" ترحماً على شهداء الإمارات، واشتملت التغريدات على تعزية وأدعية وآيات قرآنية، وقال المغرد صقور محمد إن "الأمة التي فيها مثل هؤلاء البواسل لا خوف عليها، ألف رحمه على أرواحهم الطاهرة"، وقال أحمد الشامسي مخاطباً الشهداء "أدمعتُم عيوناً، ورفعتم رؤوسنا يا فخر الوطن، ربّي ارحمهم و ارزقهم فردوس جنتك".
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شهداء العالم العربي
> وقال المغرد علي اليماحي "ستظلّون وسام عزٍ وشرف ، نتفاخر به أمام العالم أجمع.. رحمكم اللـــّه"، فيما أكد مغردون آخرون أن استشهادهم يوم الجمعة يقيهم من عذاب القبر إذ قالت المغردة مها اليافعي "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر فهنيئاً لكم".


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