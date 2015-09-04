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بالفيديو..صحيفة البيان: ملايين العرب تم تشريدهم وعلينا إثبات قيمتنا فى هذا العالم

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بالفيديو..صحيفة البيان: ملايين العرب تم تشريدهم وعلينا إثبات قيمتنا فى هذا العالم بالفيديو..صحيفة البيان: ملايين العرب تم تشريدهم وعلينا إثبات قيمتنا فى هذا العالم
قالت صحيفة البيان الإماراتية، إن ملايين العرب تم تشريدهم داخل دولهم أو فى دول أخرى ومعهم الملايين ممن جرحوا أو قتلوا، والذى يقرأ الأرقام العالمية يدرك حجم الكارثة التى حلت على الإنسان العربى.

وتساءلت الصحيفة فى تقرير لها صباح اليوم الجمعة، عن السبب الذى يجعل الإنسان العربى فى نظر البعض رخيصا إلى هذه الدرجة ولماذا لا يقف العرب مرة واحدة ليقولوا إن للإنسان العربى قيمة فى هذا العالم، ولا بد من التركيز على حياته وتعليمه وتنمية اقتصاده وتأهيله للحياة بدلا من هذا الخراب والقتل فى كل مكان .

وأضافت الصحيفة أن كارثة الدم المهدور فى الصراعات المختلفة وكارثة الموارد التى يتم تبديدها فى هذه الصراعات سواء الصراعات على السلطة أو تلك الصراعات التى تكتسب عنوانا دينيا أو مذهبيا أو طائفيا، وهى كلف لا يمكن أن تحسب ماليا لأن حجم الخراب الذى نراه كبير جدا وتأثيره سيكون ممتدا لعقود.

وأوضحت " البيان" فى ختام افتتاحيتها أنه "حين يتحول الإنسان العربى إلى مجرد حطب فى مواقد الصراعات ولا يشبع من يديرون هذه الصراعات فإن علينا أن نضع أيدينا على قلوبنا لأن هذا الخراب بحاجة إلى سنين طويلة من أجل المعالجة هذا إذا نجحت المعالجات فى إزالة آثاره وهى آثار عميقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا اصعب بكثير من ذات الصراعات وتعد أيضا امتدادا بشعا لها".

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مصر 365

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