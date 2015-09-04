والد الطفل السورى للعالم: لعلكم تعتبرون وتوقفون المجازر

أعرب عبدالله الكردى والد الطفل "إيلان" السورى الذى لفظته الأمواج على شواطئ مدينة بوردوم التركية بعد غرق مركبهم فى محاولة عائلته الهروب لليونان، عن حزنه لفقدان أسرته، آملاً أن تكون هذه الحادثة عبرة للعالم، ونهاية للمجازر التى يشهدها العالم العربى.

وقال "إيلان" بعد مراسم تشييع طفليه وزوجته "إن شاء الله تكون هذه الحادثة عبرة للعالم ويوقفوا المجازر.. بلدنا أفضل من أوروبا ولكن هذا ما يريده الله..ربنا يبعث لى الصبر".

وأكد عبد الله أنه حاول الخروج من سوريا حاله كحال معظم السوريين باحثاً عن حياة أفضل، وحمل معه ابنه الصغير "إيلان" وابنه "غالب" ذو الأربع سنوات وأمهم ريحانة، على أمل أن يحظى بفرصة جديدة لعائلته الصغيرة بعيداً عن الصراع والأهوال، ولكن شاء الله أن يكون مصيرهم البحر.

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