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ضبط 882 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالفيوم بقيادة مدير الأمن

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ضبط 882 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالفيوم بقيادة مدير الأمن ضبط 882 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالفيوم بقيادة مدير الأمن
قاد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، حملة مرورية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة مرور الفيوم وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن، بإشراف القيادات الأمنية استهدفت ضبط المخالفات المرورية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط طفل يقود دراجة بخارية مملوكة لوالده معرضا حياته وحياة المارة للخطر، حيث أمر مدير الأتسمن بليم الطفل لوالده وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد والد المذكور.

كما تم ضبط عدد (13) حالة انتظار خاطئ و4 سيارات متروكة و11 سيارة بدون رخصة تسيير و14 سيارة بدون رخصة قيادة و11سيارة بدون لوحات و18 سيارة أجرة زيادة و44 سيارة سرعة رادار و17 دراجة بخارية بدون رخصة تسيير و21 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة و61 دراجة بخارية بدون لوحات و5 دراجات متروكة و134 سحب تراخيص و306 حالات تصالح فورى و214 حالة متنوعة وبلغ إجمالى المخالفات 882 مخالفة .

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مصر 365