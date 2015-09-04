تنفيذ إزالة 93 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سوهاج

أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أنه فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات والإدارية، تأكيداً لسيادة القانون بإشراف اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب، تم تأمين تنفيذ عدد "93" قرارا إداريا بدائرة المديرية.

وأوضح "أبو الفتوح"، فى تصريح لليوم السابع، أنه فى مركز شرطة طما تم تأمين إزالة عدد "66" حالة تعد على منافع الرى والصرف، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى 3960، 3963 إدارى المركز، وفى مركز شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ عدد "27 " قرار تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3067 إدارى المركز.

وشدد مدير أمن سوهاج على مواصلة جهود المديرية لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بدائرة المحافظة.