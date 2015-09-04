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أمن الإسكندرية يعيد 19 رأس أغنام مسروقة من فلاح بمطروح

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أمن الإسكندرية يعيد 19 رأس أغنام مسروقة من فلاح بمطروح أمن الإسكندرية يعيد 19 رأس أغنام مسروقة من فلاح بمطروح
قامت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد فى ضبط 19 خروفا تم سرقتها من صاحبهم.

أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب بمنطقة الغربانيات دائرة القسم شاهدوا السيارة رقم 5346 "ربع نقل" محملة بعدد 19 خروفا وما أن شاهد قائدها القوات حاول الهرب وبملاحقته تمكنوا من ضبط السيارة ومستقليها كل من "أيمن ح م ا" 31 سنة سائق " قائد السيارة " مقيم بشارع مسجد ناجى دائرة قسم الدخيلة ، و"جمعة ح ع" 20 سنة عاطل مقيم بمساكن طلعت مصطفى دائرة قسم الدخيلة.

وبسؤالهما اعترفا بسرقة تلك الأغنام من دائرة قسم الحمام - بأمن مطروح، وتبين أن تلك الأغنام ملك "عبد الفتاح ح ش" 48 فلاح مقيم الرويسات الحمام – محافظة مطروح، كما تبين عدم قيامه بالإبلاغ عن واقعة السرقة .

وجارى استدعاء المجنى عليه، وتم التحفظ على السيارة وعدد " 19 " خروف، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب وجار العرض على النيابة .

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مصر 365

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