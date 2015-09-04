أمن الإسكندرية يضبط 5 طرب حشيش بحوزة خارجين على القانون

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من محمد. ا 28 سنة عاطل مقيم دائرة قسم مينا البصل بحوزته عدد "135" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 500 جرام – بقصد الاتجار" مطواه- ومبلغ 65 جنيهاً وهاتف محمول، ومحمد ا ى ا 47 سنة عاطل بحوزته عدد "28" لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 50 جراما- بقصد الاتجار "مبلغ 200 جنيه– هاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه من ضبط كل من عبد الله ا ع 55 سنة عاطل مقيم ادكو – محافظة البحيرة بحوزته عدد "16" قطعة لمخدر الحشيش" تزن حوالى 150 جراما – بقصد الاتجار" ومبلغ 225 جنيهاً.

وأحمد س ع ز 43 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "17" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 200 جرام – بقصد الاتجار" ومبلغ 150 جنيهاً- هاتف محمول .

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه تفيد قيام كل من محمد ا م م 23 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم، وشقيقه رضا ا م م 28 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد "5" طرب لمخدر الحشيش "تزن حوالى 1250 جراما" وعدد "2" هاتف محمول أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما. أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

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