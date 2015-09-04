فى عدد سبتمبر من"البادية اليوم".. السمان أشهر الطيور المهاجرة لسيناء

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لشهر سبتمبر لجريدة "البادية اليوم"، التى توزع شهريًا فى شمال وجنوب سيناء، ومعنية بقضايا أهالى سيناء.

وتضمن العدد تغطية على صفحتين لمؤتمر “اليوم السابع” لرعاية الصحف الإقليمية وإعادة نشر تقرير صحفى نشرته "اليوم السابع" عن الجريدة.

ونشرت الجريدة أيضاً النص الكامل لقانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، وتضمن عناوين لتحقيقات وتقارير صحفية متنوعة منها: نويبع مدينة الجمال تشكو الأهمال، وبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة فى شبة جزيرة سيناء ـ

وكانت أهم العناوين والصحف

>- الصقور ضيوف تحمل الخير وتنتظرها شباك الصيادين

>- السمان أشهر الطيور المهاجرة لسيناء

>- مساكن الأولى منفى الفقراء بجنوب سيناء

>- رمانة قرية يطويها النسيان

>- جذب العمالة تثير غضب إذاعة شمال وجنوب سيناء

>- أهالى حى السمران: نعانى قلة الخدمات وغياب الأمن

>-مدير أمن جنوب سيناء لـ"البادية اليوم": لا استثناءات مع أحد والقانون يطبق على الجميع

>- محصول الزيتون مهدد بالضياع

>- رصد معاناة النازحين من مناطق الشيخ زويد ورفح

>-أهالى سيناء: نأمل الخير من قناة السويس الجديدة

>- البيك يعرض أهم المشروعات فى مدينة العريش

>- رئيس مدينة بئر العبد تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين

>- أهالى نجع شيبانة يفتحون فصول تقوية بالجهود الذاتية

>- الخرز والتمائم فى حياة البدو عادة أم اعتقاد

وتضمنت صفحة الديوان، المعنية بنشر مفردات التراث السيناوى عدة موضوعات، من بينها، الغبيط من مفردات التراث التى قاربت على الانقراض، وقصائد من الشعر البدوى وتراث المعانى، بجانب حوار مع الشاعرة إيمان معاذ، وتقرير عن مقاهى العريش ملتقى المبدعين، والمقعد الطبيعة فى صورتها الأولى ولكن لم يعد كما كان، وأجراس الحرب توقف طبول الفرح فى الشيخ زويد ورفح.

وفى الملف الرياضى

>نشرت الصحيفة القوائم الكاملة لفرق كرة القدم بدورى القسم الثالث فى شمال سيناء.

- إشادة عالمية بالحكم السيناوى محمد معروف

>- شرم الشيخ تستضيف معسكرات الحكام الدوليين ـ



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