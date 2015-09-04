شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر تنطلق اليوم من محافظة أسوان

قال إبراهيم عبدالرحمن مدير إعلام جامعة قناة السويس، والمتحدث الإعلامى باسم الجامعة، إن اليوم الجمعة سوف يشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر من محافظة أسوان، والذى تستضيفه جامعة قناة السويس بالإسماعيلية فى الفترة 12-17 سبتمبر 2015 تحت شعار "بالعلم بالشباب..تحيا مصر "، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يحضر احتفالات إطلاق الشعلة بمحافظة أسوان اللواء مصطفى يسرى أو ما ينوب عنه اللواء محمد كمال مصطفى سكرتير عام المحافظة، والدكتور منصور محمد كباش، وهانى رشدى حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، بالإضافة لمجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة استعدت وتبينت لاستقبال 7 آلاف طالب وطالبة من 24 جامعة يتنافسون فى عدة مسابقات ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وتكنولوجية والخدمة العامة والمدنية.

وأوضح الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع، أن شعلة المنافسات تنقسم إلى شعلة الصعيد وشعلة الدلتا وشعلة الشمال وشعلة العاصمة، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين فى فعاليات الأسبوع وتقديم صورة مشرفة خلال المنافسات.

وتشمل شعلة الصعيد محافظات أسوان ، قنا ، سوهاج ، أسيوط ، المنيا ، بنى سويف والفيوم ثم الانطلاق إلى فعاليات الأسبوع بجامعة قناة السويس.