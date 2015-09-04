أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر تنطلق اليوم من محافظة أسوان

Google+ Print
شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر تنطلق اليوم من محافظة أسوان شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر تنطلق اليوم من محافظة أسوان
قال إبراهيم عبدالرحمن مدير إعلام جامعة قناة السويس، والمتحدث الإعلامى باسم الجامعة، إن اليوم الجمعة سوف يشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر من محافظة أسوان، والذى تستضيفه جامعة قناة السويس بالإسماعيلية فى الفترة 12-17 سبتمبر 2015 تحت شعار "بالعلم بالشباب..تحيا "، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يحضر احتفالات إطلاق الشعلة بمحافظة أسوان اللواء مصطفى يسرى أو ما ينوب عنه اللواء محمد كمال مصطفى سكرتير عام المحافظة، والدكتور منصور محمد كباش، وهانى رشدى حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، بالإضافة لمجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة استعدت وتبينت لاستقبال 7 آلاف طالب وطالبة من 24 جامعة يتنافسون فى عدة مسابقات ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وتكنولوجية والخدمة العامة والمدنية.

وأوضح الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع، أن شعلة المنافسات تنقسم إلى شعلة الصعيد وشعلة الدلتا وشعلة الشمال وشعلة العاصمة، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين فى فعاليات الأسبوع وتقديم صورة مشرفة خلال المنافسات.

وتشمل شعلة الصعيد محافظات أسوان ، قنا ، سوهاج ، أسيوط ، المنيا ، بنى سويف والفيوم ثم الانطلاق إلى فعاليات الأسبوع بجامعة قناة السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد