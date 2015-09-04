واشنطن بوست: دول الخليج تتجاهل محنة أشقائها السوريين

أكدت صحيفة واشنطن بوست أن الدول الأغنى فى العالم العربى تقف أمام محنة اللاجئين السوريين، ولا يتحرك لها ساكن، مشيرة إلى أنه بينما تتزايد الانتقادات للحكومات الغربية غير القادرة على استيعاب 4 ملايين لاجئ، فإنه يجرى التغاضى عن دول أخرى من أصحاب المصالح، الذين يجب عليهم فعل المزيد وهم دول الخليج الثرية.

وأرفقت الصحيفة الأمريكية، تقريرها، برسم كاريكاتير نشره كينيث روث، المدير التنفيذى لمنظمة هيومن رايتس ووتش، على حسابه بموقع تويتر، ويتضمن بوابه للاتحاد الأوروبى وينظر شخص ما من نافذة ضيقة على أحد اللاجيئن السوريين الذى يحمل طفله الميت غرقاً ويتوسل الدخول، وفى الباب المجاور الذى أحاطته الأسلاك الشائكة، شخص خليجى ينظر من نافذة أيضاً بالباب وينادى لذلك الأوروبى، "افتح الباب لهم حالا".



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الخليج يرفض قبول اللاجئين السوريين

وعلق مدير هيومن رايتس ووتش على الكاريكاتير، المنشورقائلا، "إن هذه هى الطريقة التى تتعامل بها دول الخليج مع اللاجئين السوريين". كما نشر روث صورة حية لقاربين يحملان عشرات اللاجئين المتجهين إلى أوروبا، متسائلا، "خمنوا كم عدد اللاجئين السوريين من أولئك، عرضت دول الخليج استضافتهم؟".



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دول الخليج تتجاهل لاجئى سوريا

وانتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستى" مؤخرا دول الخليج، الذين لم يقدموا أى ملجأ للاجئين السوريين، مشيرة إلى أن هذا الواقع صادم، نظرا لقرب هذه البلدان من سوريا، فضلا عما يمتلكوه من موارد هائلة.

>فبحسب الكاتب والمعلق السياسى سلطان سعود القاسمى، فإن دول الخليج لديها أكبر ميزانيات عسكرية فى العالم العربى، وتتمتع بأعلى مستويات المعيشة، فضلاً عن تاريخ طويل، باستضافة المهاجرين من دول عربية وتحويلهم إلى مواطنين.