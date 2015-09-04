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إنقاذ 332 مهاجرا من الغرق فى عرض المتوسط أمام سواحل ليبيا

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إنقاذ 332 مهاجرا من الغرق فى عرض المتوسط أمام سواحل ليبيا إنقاذ 332 مهاجرا من الغرق فى عرض المتوسط أمام سواحل ليبيا

روما /أ ش أ/


>أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن تمكن فرق سفينة (فينيكس) الأوروبية من نقل 332 مهاجرا، تم إنقاذهم من عرض البحر أمام السواحل الليبية، صباح اليوم الجمعة، إلى ميناء ريجيو كالابريا بالجنوب الإيطالي.
>وأضافت المصادر أنه كان على متن السفينة 114 رجلا و105 نساء، ومثلهن من الأطفال، وأن أغلبهم من الجنسية الإريترية والعربية، مشيرة إلى أن عملية استقبالهم تجرى حاليا، وأنه سيتم نقل المهاجرين إلى كل من مقاطعات فينيتو، توسكانا، إميليا رومانيا وپوليا بشمال وشرق إيطاليا وفقا لخطة التوزيع التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية.
>وفى سياق آخر، لفتت المصادر الأمنية إلى انتظار وصول سفينة تحمل 409 مهاجرين، تم إنقاذهم أمس الخميس فى قناة صقلية، قبل منتصف اليوم، إلى ميناء تراباني، وفقا لمعلومات واردة من قبل خفر سواحل المدينة.
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