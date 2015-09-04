القبض على سيدة لإدارتها نقابة للمهنيين والحرفيين بدون ترخيص فى الفيوم

ألقت مباحث الأموال العامة بالفيوم القبض على سيدة تدير نقابة للمهنيين والحرفيين بدون ترخيص، وتحصل مبالغ مالية على سبيل الاشتراكات من العمال والحرفيين راغبى التسجيل فيها.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الفيوم، بورود معلومات بإدارة السيدة (منى.ع.ع-39 سنة)، من إحدى قرى مركز الفيوم، بإدارة منشأة تحت مسمى "نقابة المهنيين الحرفيين"، بدون ترخيص، ومقرها عمارات مدينة الفيوم، وأنها تحصل مبالغ مالية من العمال والحرفيين الراغبين فى تسجيل عضويتهم بالنقابة، دون الحصول على الترخيص اللازم.

أمر مدير الأمن بسرعة ضبط السيدة، حيث تمكن ضباط قسم الأموال العامة من القبض على المتهمة، وضبط بالمقر دفترين لشهادة عضوية، و3 أختام بيضاوية، الأول مكتوب عليه، "اللجنة النقابية للفنيين الحرفيين وعمال اليومية"، والثانى والثالث مكتوب عليهما " نقابة الفيوم للفنيين والمهنيين والحرفيين وعمال اليومية"، وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، أقرت بأنها فى طريقها لاستخراج الترخيص القانونى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 8551 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة الفيوم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة لتتولى التحقيق.