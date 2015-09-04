ضبط 60 كيلو بانجو داخل سيارة بطريق السويس جنوب سيناء

تمكنت قوات التأمين المشتركة من الشرطة والجيش الثالث اليوم الجمعة من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بسيارة بطريق جنوب سيناء.

تلقى قوات تأمين بطريق السويس جنوب سيناء معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق سيارة نقل .

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة، إن قوات تأمين الطرق أخطرت القوات المتمركزة بطول جنوب سيناء بالمعلومات وتم بالتنسيق مع القوات البحرية حيث اشتبهت القوات بالسيارة قريبة من الشاطئ بطريق السويس جنوب سيناء شرق نفق الشهيد أحمد حمدى على متنها أجولة معدة للتهريب ، حيث تمت مداهمة السيارة وضبطها وعثر بداخلها على قرابة 6 أجولة كبيرة بداخلها نبات البانجو يزن 60 كيلوجرام من المخدر.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بأحد المناطق العسكرية وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.