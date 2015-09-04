فيريرا: لم أقل أن شيكابالا مرفوض نهائيا.. الإسماعيلي أفضل له

أكد جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك أنه رفض ضم اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا للفريق لأن ليس له مكانا بالقائمة.

وتعاقد الزمالك مع النجم الأسمر من سبورتينج لشبونة البرتغالي على أن تتم إعارته لمدة موسم للنادي الإسماعيلي.

ويدرس الزمالك حاليا التراجع عن ضم اللاعب بعد تخلفه عن حضور المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه.

وقال فيريرا لصحيفة (مايس فوتبول) البرتغالية عن انتداب الزمالك للاعب:"لم أتحدث معه لأنني لا أتكلم مع لاعبين ليسوا بفريقي".

وأضاف "لقد عاد إلى الزمالك بواسطة رئيس النادي".

وأردف "لم أقل أنه مرفوض نهائيا، لكن لا يوجد له مكان بالقائمة لأن هناك لاعبين تعاقدنا معهم بالفعل".

وأتم "الأفضل بالنسبة له كان منحه الفرصة كي يشارك مع فريق أخر".