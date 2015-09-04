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تريزيجيه يرتدي نفس رقم الأهلي مع أندرلخت

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تريزيجيه يرتدي نفس رقم الأهلي مع أندرلخت تريزيجيه يرتدي نفس رقم الأهلي مع أندرلخت

دخل اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه قائمة فريق أندرلخت البلجيكي في مسابقة الدوري الأوروبي.

وانضم لاعب الأهلي السابق إلى الفريق البلجيكي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسيلتحق صاحب الـ20 عاما بثالث الدوري البلجيكي عقب مباراة منتخب ضد تشاد في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 الأحد المقبل.

وسيرتدي تريزيجيه الرقم "27" مع الفريق في بطولة الدوري الأوروبي، وهو نفس الرقم الذي ارتداه الموسم الماضي مع القلعة الحمراء.

ووقع أندرلخت في مجموعة صعبة بالمسابقة إلى جانب توتنام الإنجليزي، موناكو الفرنسي وقاراباج الأذربيجاني.

وسيستضيف أندرلخت نادي موناكو في الجولة الأولى يوم 17 سبتمبر المقبل.

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