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فيريرا: أقدر ما فعله باتشيكو للزمالك.. واستفدنا من التوقف بعد كارثة الدفاع الجوي

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فيريرا: أقدر ما فعله باتشيكو للزمالك.. واستفدنا من التوقف بعد كارثة الدفاع الجوي فيريرا: أقدر ما فعله باتشيكو للزمالك.. واستفدنا من التوقف بعد كارثة الدفاع الجوي

أكد جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك أنه يقدر العمل الذي قام به مواطنه جيمي باتشيكو الذي تولى تدريب الفريق 3 أشهر الموسم الماضي.

وشدد البرتغالي على أن الفريق استفاد من فترة توقف مسابقة الدوري التي جاءت بعد كارثة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعا زملكاويا.

وقاد فيريرا الزمالك للتتويج بلقب الدوري بعد غياب 11 سنة، وهو أول لقب لصاحب الـ69 عاما منذ موسم 2008-2009.

وقال فيريرا في مقابلته مع صحيفة (مايس فوتبول) البرتغالية:"كنت أتشوق للتتويج بعد غياب 6 سنوات، هذا الإنجاز أتشاركه مع كل الذين لعبوا معي بالفريق".

وأضاف "ما فعله باتشيكو كان مهما للزمالك، مهم جدا تقديره، فلقد كان عمله إيجابيا للغاية".

وأردف "بعد حادثة الدفاع الجوي، أتيح لنا العمل بهدوء أكثر بسبب توقف المباريات، حللنا أداء الفريق جيدا واستوعب اللاعبون طريقة اللعب الجديدة".

وأتم "لم أفكر مطلقا في التراجع عن تدريب الزمالك بسبب الحادثة، فلقد رأيت إصرار اللاعبين على المنافسة حتى النهاية، هذا الأمر كان مهما جدا بالنسبة لي كي أبقى".

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