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فيريرا: لا يتصور أحد كيف يعشق المصريون كرة القدم.. ولابد من عودة الجمهور

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فيريرا: لا يتصور أحد كيف يعشق المصريون كرة القدم.. ولابد من عودة الجمهور فيريرا: لا يتصور أحد كيف يعشق المصريون كرة القدم.. ولابد من عودة الجمهور

أكد جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك أنه لابد من عودة الجمهور لملاعب كرة القدم المصرية.

وقاد فيريرا الزمالك للتتويج ببطولة الدوري الـ12 في تاريخه في غياب الجمهور عن الملاعب.

ولا يسمح لحضور جمهور كرة القدم للمباريات في باستثناء بعض اللقاءات القارية منذ كارثة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا أهلاويا.

وقال فيريرا أثناء مقابلته مع صحيفة (مايس فوتبول) البرتغالية:"لا يعلم أحد كيف يعشق المصريون كرة القدم. فبالرغم من غياب الجمهور، إلا أن الحيوية والإثارة موجودتين في المباريات".

وأضاف "لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا، لابد من عودة الجمهور للمدرجات".

وأردف "السير في شوارع مصر صعب للغاية، فكل شخص يحمل هاتفا به كاميرا، ربما يصل الأمر إلى تنازع الأشخاص على التقاط الصور معي، أحيانا كنت أضطر للهروب منهم".

وعن اللحظة التي سينهي فيها مسيرته التدريبية أوضح "لا أعلم متى سأتوقف عن التدريب، لا أفكر في هذا الأمر حاليا".

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