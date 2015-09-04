القوات المسلحة تنظم ندوة حول جراحة التجميل بالأكاديمية الطبية العسكرية

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ندوة علمية لجراحة التجميل والإصلاح، التى استضافتها الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحى التجميل والإصلاح، تحت عنوان «الجراحات المختلفة لتجميل الثدى»، بمشاركة نخبة من أطباء وأساتذة طب جراحة التجميل بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والعديد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.

وتناولت الندوة، خلال الجلسة الأولى، عددًا من المحاضرات لتعريف شباب الأطباء بالتقنيات والأساليب الحديثة فى هذا المجال وتناولت الجلسة الثانية مناقشة أحدث الطرق فى مجالات التشخيص والعلاج بأحدث الوسائل والأساليب فى العلاج.

وأكد اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، مدير إدارة الخدمات الطبية، خلال وقائع الجلسة الافتتاحية للندوة، أن الملتقيات العلمية والبحثية تعد أحد أهم الأنشطة التى تنظمها القوات المسلحة لمواكبة التطور المستمر فى الأساليب والطرق العلاجية الحديثة واكتساب المهارات ونقل تبادل الخبرات العملية مع كبرى المراكز التخصصية عالميا، وذلك فى إطار حرص القوات الملحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى.

وأشاد "أبو حطب" بالطفرة التى تشهدها المستشفيات والمراكز الطبية بالقوات المسلحة من أقسام متطورة وأجهزة حديثة لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمدنين والعسكريين على السواء.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من أطباء القوات المسلحة وأعضاء الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح.

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