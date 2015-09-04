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بالصور.. مراسم ترقية خروف بالجيش البريطانى من عريف لرتبة رقيب

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تقديرا لجهوده التى بذلها طوال فترة خدمته، قام الجيش البريطانى بترقية خروف، لتتحول رتبته من عريف لرقيب بالإضافة إلى زيادة فى راتبه السنوى.

وذكرت "مونت كارلو الدولية" أن الخروف الذى يدعى "ديربىxxx" واحد من ثلاثة حيوانات تجلب الحظ للكتيبة الثالثة بالجيش البريطانى، وتتضمن حصانا وخروفا آخر، وتتضمن مهام "الخروف المخلص" المشى مسافة ميلين يوميا والمشاركة فى الفعاليات الخيرية والاستعراضات، كما قام بتشغيل أضواء الميلاد العام الماضى فى مدينة آشبورن فى ديربيشاير.

يشار إلى أن هذا الحمل مصنف رسميا على أنه "جندى" ويحمل بطاقة ورقم تعريف خاص بالجيش البريطانى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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