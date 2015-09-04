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استشهاد أمين شرطة فى تبادل إطلاق نار مع مسلحين بالهرم

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استشهاد أمين شرطة فى تبادل إطلاق نار مع مسلحين بالهرم استشهاد أمين شرطة فى تبادل إطلاق نار مع مسلحين بالهرم
ققال اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن أمين شرطة استشهد صباح اليوم الجمعة بمنطقة شارع المجزر الآلى بسقارة، إثر تبادل إطلاق نار مع أحد العناصر الجنائية أثناء مداهمة قوات الأمن لمنزله.

وأضاف عبد العال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قسم شرطة الهرم تلقى إخطارا بقيام أحد العناصر الجنائية بالتعدى على أسرته، وبانتقال ضباط المباحث لضبط المتهم وشقيقه أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على قوات الأمن مما أدى إلى استشهاد أمين شرطة، وتمكن القوات من تصفية 2 من العناصر الجنائية.

وأكد عبد العال، أن قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة، بادلت تلك العناصر الجنائية بإطلاق النار بعد محاولتهم التعدى على قوات الأمن باستخدام الرصاص الحى والخرطوش مما أدى إلى استشهاد أمين شرطة.

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