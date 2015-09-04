أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البيت الأبيض: الوضع فى اليمن ونووى إيران محور نقاش الملك سلمان مع أوباما

Google+ Print
البيت الأبيض: الوضع فى اليمن ونووى إيران محور نقاش الملك سلمان مع أوباما البيت الأبيض: الوضع فى اليمن ونووى إيران محور نقاش الملك سلمان مع أوباما
أكدت برناديت ميهان، الناطقة باسم البيت الأبيض، أهمية لقاء الرئيس أوباما مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشددة على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، قائلة، «إن القضايا الاستراتيجية تضع الزيارة على قائمة اهتمام الإدارة الأمريكية، لسماع وجهات نظر المملكة حول العديد من القضايا التى تهم البلدين».

وأضافت الناطقة باسم البيت الأبيض، لصحيفة عكاظ ، أن الوضع فى اليمن سيكون إحدى القضايا المهمة، والتى ستكون محور النقاش فى البيت الأبيض، فضلا عن قضية التحالف الدولى للقضاء على داعش، والتى تعد المملكة عضوا فاعلا فى الحرب على الإرهاب.

وحول الملف النووى الإيرانى ، أوضحت أن الولايات المتحدة أكدت لزعماء مجلس التعاون الخليجى فى كامب ديفيد، مايو الماضى، التزامها بالتفوق النوعى والعسكرى لدول مجلس التعاون الخليجى، وعلى كل الفرص التى تعزز هذا التعاون، ومنع أى تهديدات إيرانية ضد دول الخليج.

وختمت تصريحاتها قائلة، إننا بهذه الزيارة نبني على تاريخ طويل من العلاقات القوية والقريبة بيننا وبين المملكة في الكثير من المجالات والقطاعات التي تأخذ بنا سويا إلى الأمام بصورة أكثر واقعية تفهما للعمل في صالح البلدين وفي صالح هذه المنطقة المضطربة.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر دبلوماسية أمريكية أن الملفين اليمنى والإيرانى سيحظيان بأولوية فى المباحثات بين الرئيس أوباما والملك سلمان، مؤكدة أن الرئيس أوباما سيكون حريصا للاستماع من الملك سلمان حيال الوضع الميدانى فى اليمن، بالإضافة إلى الجهود السياسية التى تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أوباما سيؤكد للملك سلمان التزام واشنطن بتطبيق بنود معاهدة كامب ديفيد، ومنع أى تهديدات إيرانية لدول الخليج، مشيرة إلى أن العلاقة السعودية - الأمريكية تعتبر أحد أعمدة الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة، مؤكدة أن اللقاء سيتمحور حول تعزيز مكافحة إرهاب داعش وتعميق العلاقة بين الرياض وواشنطن فى المجالات الأمنية ومواجهة تحديات المنطقة.

الجبير: زيارة خادم الحرمين لواشنطن تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل