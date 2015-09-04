"الصحة": 17 حالة للحجاج ترددت على عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة

قال الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج هذا العام، إن جميع الحجاج المصريين اللذين وصلوا إلى الأراضى السعودية حتى الآن يتمتعون بصحة جيدة ولا يوجد بينهم أى أمراض وبائية أو حالات مرضية خطيرة، مشيراً إلى أن عدد الحالات التى ترددت على العيادات التابعة للبعثة الطبية حتى الآن بلغت 17 حالة منهم 15 حالة بمكة المكرمة وحالتين بالمدينة المنورة.

وأضاف رئيس البعثة الطبية المصرية، حسب بيان اليوم، أن عدد الحالات التى تم دخولها إلى المستشفيات السعودية هما حالتان فقط، الحالة الأولى لمواطنة من محافظة الإسكندرية مصابة بكسر بالكاحل، والحالة الثانية لمواطن من محافظة مطروح مصاب باشتباه جلطة فى القلب، وما زالت الحالتان تتلقيان العلاج بالمستشفى، مؤكداً أنه لا يوجد أى حالات وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.

وتضم البعثة الطبية المصرية 350 فرداً من أطباء وممرضين وفنيين يعملون على تقديم الخدمة الطبية اللائقة للحجاج المصريين من خلال 35 عيادة منتشرة بأماكن تواجد وإقامة الحجيج على الأراضى السعودية فى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

وتتولى البعثة مهام متابعة الحالة الصحية للحجاج ابتداءً من ضمان اتخاذ جميع المعايير اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية وخاصة عدوى الجهاز التنفسى وفيروس الكورونا لضمان عدم إصابة أى من الحجاج بأى عدوى أثناء أدائهم مناسك الحج، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على تقديم الخدمات العلاجية للحجاج المصريين فى حالة احتياج أى منهم لدخول المستشفيات السعودية وحتى الخروج منها، فضلاً عن إجراء جلسات الغسيل الكلوى لمرضى الفشل الكلوى بالمستشفيات.

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