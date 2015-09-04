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النيابة تعاين مكان حريقى شركة أسمنت بالأدبية وسيراميك بالسخنة فى السويس

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النيابة تعاين مكان حريقى شركة أسمنت بالأدبية وسيراميك بالسخنة فى السويس النيابة تعاين مكان حريقى شركة أسمنت بالأدبية وسيراميك بالسخنة فى السويس
قام وفد من نيابة السويس ومباحث قسم شرطة عتاقة صباح اليوم الجمعة بتفقد شركة للسيراميك بمنطقة الأدبية وشركة للأسمنت بطريق السخنة القطامية وذلك بعد أن شهدت الشركتان وقائع اشتعال النيران وحرق بعض المخلفات الصناعية مما تسبب فى إيقاف العمل.

واستمع وفد النيابة لأقوال العمال وبعض شهود العيان وتم استدعاء بعض مسئولى الشركتين للأدلاء بأقوالهم فى وقائع الحريق.

كانت قوات الدفاع المدنى بالسويس قامت على مدار يومين باستخدام 7 سيارات إطفاء لإخماد حريق بشركة للسيراميك بمنطقة الأدبية الصناعية وشركة للأسمنت بطريق القطامية السخنة.

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مصر 365