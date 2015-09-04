"مرور الإسكندرية" يضبط 3179 مخالفة متنوعة بالشوارع والميادين الرئيسية

تمكنت إدارة مرور الإسكندرية من ضبط 3179 إجمالى مخالفات مرورية لتفعيل قواعد قانون المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالشوارع والميادين للحد من الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقام ضباط المرور بحملة مرورية بدوائر وأقسام الإسكندرية وأسفرت عن ضبط عدد 4 مخالفات سيارات بدون لوحات ، 9 عدم تشميع الحمولة، 1366 إجمالى حالات الونش، 37 مخالفة خط الشير، 54 سيارة بدون رخصة قيادة وتسيير ، 10 مخالفات السير فى الممنوع ، بالإضافة إلى 61 انتهاء رخصة قيادة و23 مخالفة أمن ومتانة.

كما تمكنت الحملة المرورية من ضبط 38 رخصة لا تجوز، 10 مخالفات الوقوف فى الممنوع ، 32 موقف عشوائى، 28 عدم صلاحية الأنوار، 28 وضع ملصقات ، و7 مخالفات سير درجات بخارية بدون خوذة ، 23 زجاج ملون، و598 إجمالى عدد حالات سحب الرخص، و38 مخالفة فى ارتفاع سعر الأجرة فى الميكروباصات، 65 مخالفة ردار، 19 مخالفة تحميل خارج الموقف، 502 مخالفات نموذج 125، 27 مخالفة عدم صلاحية الإطارات ، 15 مخالفة الموازين ، 12 حزام أمان، 10 مخالفات استخدام المحمول، 21 مخالفة شروط الترخيص، 21 حجز السيارات ، 33 عدم تشغيل العداد ، 1 حجز درجات نارية، 24 حالة طمس لوحات ، 4 حجز مركبة "توك توك"، 22 مخالفة دخان كثيف، 4 استخدام حالات آلة تنبيه .