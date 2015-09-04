سقوط "الحمبوصى" وبحوزته 54 قطعة حشيش فى أخميم بسوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بسوهاج، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب مفتش المنطقة بالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية، برئاسة العميد خالد الشاذلى مدير الإدارة من ضبط سائق "توك توك" يقيم بناحية بندر أخميم وبحوزته 54 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وذلك بقصد الاتجار.

كان تلقى اللواء محب حمزة مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، إخطارا بقيام سائق "توك توك" يقيم بدائرة مركز أخميم بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ طبيعة عمله كسائق "توك توك" فى توزيع المواد المخدرة على راغبى الكيف.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط "م ف ص ع" وشهرته "الحمبوصى" 25 عاما سائق "توك توك" ويقيم شارع الشرقاوى ببندر أخميم بالاتجار وبحوزته "54" قطعة من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 200 جرام ومبلغ "65" جنيهاً – هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تــم التحفــظ علـــى المضبوطـــات وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4015 إدارى مركز أخميم لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.