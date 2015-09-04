صحيفة: زيارة الملك سلمان لواشنطن تركز على إصلاح العلاقات بين البلدين

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، الأولى للولايات المتحدة منذ توليه حكم المملكة تأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى البلدان للحفاظ على اتفاقهما الفاتر حيال الاتفاق النووى الذى عقدته القوى الدولية مع إيران.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير لها اليوم الجمعة، حيث يزور العاهل السعودى الولايات المتحدة، أن البلدين يسعيان لالتزامات جديدة حول القضايا الإقليمية التى وضعتهم على خلاف، خاصة ما يتعلق بالصراعات فى سوريا واليمن.

وتشير إلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما عرض مساعدات عسكرية جديدة وتعزيز التعاون الأمنى، فى محاولة لترسيخ دعم المملكة العربية السعودية للاتفاق النووى وتخفيف المخاوف الخاصة بأن الاتفاق الدولى من شأنه أن يشجع إيران على تحدى حلفاء أمريكا فى الخليج.

وفى الوقت نفسه، يسعى الرئيس الأمريكى لتجاوز الاتفاق النووى ذاهباً إلى الضغط على الملك سلمان للعمل مع الولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى حل للنزاع فى سوريا ومعالجة الشواغل الإنسانية المتفاقمة فى اليمن. وقال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى، "فيما يتعلق باليمن، لدينا مخاوف عميقة جدا، نعتقد أن هناك حاجة لمزيد من الرعاية لتجنب سقوط المزيد من الضحايا المدنيين".

ومع ذلك، تقول وول ستريت جورنال، إن أول زيارة لسلمان، كملك للسعودية، من المتوقع أن تركز على إصلاح العلاقات التى شهدت توترات بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة حول سوريا وإيران.

وقال زهير الحارثى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السعودية، فى تصريحات لصحيفة الرياض، "لا شك أن هذه الزيارة ستدفع باتجاه تصحيح العلاقات بين البلدين على خلفية ما حدث ويحدث فى المنطقة".