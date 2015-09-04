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تنظيم داعش يفجر 3 مدافن برجية فى مدينة تدمر الاثرية

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تنظيم داعش يفجر 3 مدافن برجية فى مدينة تدمر الاثرية تنظيم داعش يفجر 3 مدافن برجية فى مدينة تدمر الاثرية
فجر تنظيم داعش ثلاثة مدافن برجية فى مدينة تدمر الاثرية فى وسط سوريا، بحسب ما ذكر المدير العام للآثار والمتاحف فى سوريا مأمون عبد الكريم لوكالة فرانس برس.

ويأتى ذلك بعد ان اقدم التنظيم خلال الاسابيع الماضية على تفجير معبدين اثريين فى المدينة التى احتلها فى 21 مايو. وقال عبد الكريم "انها المدافن الاجمل والاكمل بين العشرات غيرها التى تشتهر بها تدمر".
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