تنظيم داعش يفجر 3 مدافن برجية فى مدينة تدمر الاثرية

فجر تنظيم داعش ثلاثة مدافن برجية فى مدينة تدمر الاثرية فى وسط سوريا، بحسب ما ذكر المدير العام للآثار والمتاحف فى سوريا مأمون عبد الكريم لوكالة فرانس برس.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويأتى ذلك بعد ان اقدم التنظيم خلال الاسابيع الماضية على تفجير معبدين اثريين فى المدينة التى احتلها فى 21 مايو. وقال عبد الكريم "انها المدافن الاجمل والاكمل بين العشرات غيرها التى تشتهر بها تدمر".
ويأتى ذلك بعد ان اقدم التنظيم خلال الاسابيع الماضية على تفجير معبدين اثريين فى المدينة التى احتلها فى 21 مايو. وقال عبد الكريم "انها المدافن الاجمل والاكمل بين العشرات غيرها التى تشتهر بها تدمر".
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