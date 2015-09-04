بالصور.. ضبط سعودية وسوداني يهربان مستلزمات جراحية بنصف مليون جنيه بمطار القاهرة

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أدوية ومستلزمات جراحية قادمة من بريطانيا بصحبة راكب سوادانى وراكبة سعودية لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وصرح مصدر بالمطار أن المضبوطات قدرت بنحو نصف مليون جنيه، حيث اشتبه مأموروا الجمرك فى الراكبة السعودية التى كان يرافقها راكب سودانى وبتفتيش حقائبهما عثر بداخلها على المضبوطات، وأمر عمر سعد مدير جمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك واتخاذ الاجراءات القانونية.