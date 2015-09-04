هجوم بالمولوتوف على مقر حزب العدالة والتنمية في دياربكر

ألقى أشخاص من عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية عبوات المولوتوف على مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في بلدة “هيزان” التابعة لمحافظة “دياربكر” بجنوب شرقي تركيا.

وذكرت محطة “خبر تورك” الفضائية، اليوم الجمعة، أن الانفجار أدى لاندلاع النيران في المبنى ، وتدخلت فرق الإطفاء على الفور لإخماد النيران المشتعلة بالمبنى ، ولم يخلف الهجوم أي خسائر في الأرواح ، فيما عدا بعض الأضرار المادية بالمبني.

وأدان نصرالله تانغلاي رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في بلدة “هيزان” ، في تصريحات صحفية ، الهجوم وقال “إنهم يحاولون عرقلة أنشطتنا الحزبية قبل الانتخابات المبكرة ، ولكننا لن نتخلى عن أي شئ مهما كلف الأمر ، وسنبدأ في حملتنا الدعائية بشكل يليق بحزبنا ، وندين هذا الهجوم الغادر والخائن” ، مضيفا أن حزبه “يسعى للحلول والسلام وتحقيق الديمقراطية والحرية ، بينما هم (منظمة حزب العمال الكردستاني) يتسببون في الإضرار بمصالح وحقوق الشعب الكردي”.

أ ش أ