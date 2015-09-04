أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

هجوم بالمولوتوف على مقر حزب العدالة والتنمية في دياربكر

Google+ Print
هجوم بالمولوتوف على مقر حزب العدالة والتنمية في دياربكر هجوم بالمولوتوف على مقر حزب العدالة والتنمية في دياربكر

ألقى أشخاص من عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية عبوات المولوتوف على مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في بلدة “هيزان” التابعة لمحافظة “دياربكر” بجنوب شرقي تركيا.

وذكرت محطة “خبر تورك” الفضائية،  اليوم الجمعة،  أن الانفجار أدى لاندلاع النيران في المبنى ، وتدخلت فرق الإطفاء على الفور لإخماد النيران المشتعلة بالمبنى ، ولم يخلف الهجوم أي خسائر في الأرواح ، فيما عدا بعض الأضرار المادية بالمبني.

وأدان نصرالله تانغلاي رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في بلدة “هيزان” ، في تصريحات صحفية ، الهجوم وقال “إنهم يحاولون عرقلة أنشطتنا الحزبية قبل الانتخابات المبكرة ، ولكننا لن نتخلى عن أي شئ مهما كلف الأمر ، وسنبدأ في حملتنا الدعائية بشكل يليق بحزبنا ، وندين هذا الهجوم الغادر والخائن” ، مضيفا أن حزبه “يسعى للحلول والسلام وتحقيق الديمقراطية والحرية ، بينما هم (منظمة حزب العمال الكردستاني) يتسببون في الإضرار بمصالح وحقوق الشعب الكردي”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا