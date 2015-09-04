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زحام شديد على منافذ بيع السلع الاستهلاكية واللحوم المخفضة بالوادى الجديد

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شهدت المنافذ المتنقلة لبيع المنتجات واللحوم، بمراكز محافظة الوادى الجديد، زحاما شديدا من أهالى مدينة الخارجة، مساء أمس الخميس، لشراء اللحوم والدواجن والسلع الاستهلاكية المدعمة، ووقف المواطنون فى طوابير انتظار بميدان البساتين للحصول على حصتهم من تلك السلع التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق حوالى 30%، بالإضافة لجودتها العالية، حيث تقوم القوات المسلحة بطرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع بما يكفى لتلبية احتياجات المواطنين الذين طالبوا بضخ كميات أكبر من السلع واللحوم فى هذه المنافذ لسد احتياجاتهم.

وكانت القوات المسلحة، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، قد دشنت عدة منافذ متنقلة لبيع السلع الاستهلاكية واللحوم والدواجن لأبناء المحافظة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، والذى شهد نشاطا مكثفا من تلك المنافذ، والتى تستكمل نشاطها بصفة دورية لتوزيع اللحوم والسلع المخفضة على المواطنين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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