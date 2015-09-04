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بالصور.. حى 25 يناير المنشأ حديثا يتحول إلى عشوائيات فى الوادى الجديد

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شهدت عمائر حى 25 يناير، المنشأ حديثا بمدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادى الجديد، مظاهر للإهمال وانتشار القمامة ومياه الصرف الصحى تحت أثاثات العمائر، نتيجة تسريبات المياه، خاصة فى منطقة قرض الإيجار الدائم، والذى نفذته هيئة الأوقاف المصرية منذ عدة سنوات وتم تسكينه مرحليا منذ فترة وجيزة دون استكمال باقى أعمال الرصف للطرق وتسوية الأراضى بين العمائر باستثناء رصف مدخل الحى فقط، كما تتواجد حفر عميقة فى محيط العمائر بما يسمح بنمو الحشائش وتراكم مياه الصرف وانتشار البعوض بما يهدد حياة المواطنين والأطفال من أهالى الحى.

وناشد أهالى حى 25 يناير المسئولين بالمحافظة ضرورة حل تلك المشكلات قبل تفاقمها، خاصة أنهم سبق لهم كتابة مذكرات وشكاوى بشأن مظاهر الإهمال فى الحى الذى تم تسلمه رسميا من الشركات المنفذة دون الانتهاء من تلك الاعمال الخاصة بالتوسية والتمهيد وردم الحفر المحيطة بالعمائر بجانب عدم تخصيص أماكن لجمع القمامة ومعالجة مشكلات تسربات مياه الصرف الصحى والتى وصلت فى بعض الأماكن لكابلات الكهرباء المتصلة بمحولات التغذية لكهرباء الحى.

وتضمنت شكاوى أهالى الحى أيضا غياب المواصلات عن الحى، مما يتسبب فى تعطيل مصالحهم، خاصة ممن ليس لديه وسيلة انتقال تساعده على الانتقال من الحى إلى مدينة الخارجة باعتباره الحى الأبعد عن باقى الكتل السكنية والأحياء التابعة للمدينة على الرغم من وجود خط سير لسيارات السرفيس الى الحى، إلا أن سائقيه غير منتظمين على مدار اليوم فى نقل الركاب من أهالى الحى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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