سقوط 4 عاطلين أصابوا بائع فول بسبب الخلاف على شراء الخبز فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 4 عاطلين تشاجروا مع بائع فول وأصابوه بإصابات بالغة، بسبب الخلاف على شراء الخبز الذى يستخدمه فى عمله، وخلال محاولة هروب المتهمين من قوة أمنية أطلقت عليهم الشرطة النار، مما أدى إلى إصابة أحدهم والسيطرة على باقى المتهمين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى الرائد عنان حجاج، رئيس مباحث قسم قليوب، إخطارا من المستشفي بوصول "يوسف رجب عبد العظيم رمضان" بائع فول مصابا بجرح قطعى بالرأس من الخلف وآخر بأصابع اليد اليمنى، تم إخطار اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية وانتقل العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وكل من "حسن ع س" و"محمد أ م" و"أحمد س ا" عاطل و"إسلام م ح"، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات بينهم على شراء الخبز الذى يستعمله الأخير، تطورت لمشاجرة قام على أثرها المشكو فى حقهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من السلاح المضبوط بحوزتهم.

وحال مرور الملازم أول عبد الله نعيم، الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمديرية والمعين خدمة تأمين القطاع الثالث بطريق مصر/ الإسكندرية الزراعى بالمنطقة، وبرفقته القوة المرافقة شاهد المشكو فى حقهم أثناء هروبهم من مكان المشاجرة، ولدى محاولة ضبطهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنه إصابة المتهم الأول بطلق نارى بالفخذ الأيمن، وتم نقله لمستشفى قليوب العام برفقة الحراسة اللازمة، وتمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزتهم عدد 2 توك توك بدون لوحات معدنية وطبنجة صوت ماركة ستار وسلاح أبيض (سنجة) ومبلغ مالى 550 جنيها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.