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بالفيديو.. نقيب صياديى كفر الشيخ: أطالب بمعاش للغارقين حال إعلان وفاتهم

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بالفيديو.. نقيب صياديى كفر الشيخ: أطالب بمعاش للغارقين حال إعلان وفاتهم بالفيديو.. نقيب صياديى كفر الشيخ: أطالب بمعاش للغارقين حال إعلان وفاتهم
أكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن قرية برج مغيزل تعيش حالة من الحزن بسبب فقدها للصيادين، مشيراً إلى أن الصيادين الناجين أكدوا أن بقية الصيادين فقدوا فى مياه البحر بسبب إعصار شديد .

وأضاف: نحاول إخفاء الخبر المؤلم عن بعض أهالى الصيادين كبار السن والمصابين بأمراض فتاكة خوفاً عليهم من آثار هذه الفاجعة وبرغم ذلك هناك إحساس لديهم بأن شيئاً ما حدث لأبنائهم .

وقال نصار إن الصيادين خرجوا للعمل فى ليبيا على مراكب مصرية ليبية ولم نعلم عنهم شيئا إلا من خلال الناجين وكل منا يحاول الهرب من الأهالى حتى لا نزيدهم ألما وبرغم أن هناك علاقات بينى وبين أهالى الصيادين إلا أننى لم أجرؤ على دخول هذه المنازل التى خيم عليها الحزن.

وطالب بمعاملة الصيادين فى حال الإعلان الرسمى بموتهم معاملة الذين غرقوا على مراكب بالقاهرة وصرف تعويضات ومعاش استثنائى لذويهم، مشيراً إلى أن المفقودين ينفقون على ذويهم خاصة أنهم فقدوا فى مكان يصعب البحث عنه لدواع أمنية وهناك خصومة بين السلطات الليبية ومن يسيطرون على "خمس" لذا لابد من تعويض الصيادين فهم مواطنون شرفاء خرجوا من أجل لقمة العيش وتقدر الدولة الظرف الذى يمر أهالى الصيادين فيه.

وقال: أطالب بإقالة وزير الزراعة لأنه دمر الثروة السمكية لأن استمراره سيؤدى لفقر قطاع الصيد وتشرد الصيادين، كما أطالب بفصل هيئة الثروة السمكية عن وزارة الزراعة مثل بقية دول العالم.

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مصر 365

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