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سقوط 5 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار فى القليوبية

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سقوط 5 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار فى القليوبية سقوط 5 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار فى القليوبية
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى ضبط 5 عاطلين أثناء التنقيب عن الآثار بداخل أحد المنازل، بمنطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا من عدد من الأهالى بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، يفيد بقيام 5 عاطلين بالحفر والتنقيب بحثاً عن آثار داخل منزل "عبداللطيف .س. ع "، وهم"رمضان. ع. م 57 سنة"، و"سعيد. ر. ع. 16 سنة"، و"هشام. م. ع. 9 سنوات"، و"سيد. ر. ع. 29 سنة"، و"عشرى. ف. م 44 سنة" وجميعهم عاطلون ومقيمون بمنطقة البولاقى بالجبل الأصفر.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وتم ضبطهم جميعا، وتبين أنهم صنعوا حفرة بالمنزل بعمق 5 × 1.5 متر، وتم ضبط 4 كوريك رفع سيارات مختلف الأحجام وموتور شفط مياه وموتور مياه منزلى وونش رفع و2 صاروخ خاص بتقطيع الحديد و2 بكرة رفع.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بضلوعهم فى الحفر والتنقيب مقابل مبلغ 100 جنيه لكل منهم، فعينت الشرطة الخدمات اللازمة على المنزل، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9343 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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