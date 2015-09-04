كندا تعلن استعدادها لاستقبال "آلاف اللاجئين" السوريين

أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبك فيليب كويار الخميس ان كيبك على استعداد لاستقبال "مئات وحتى آلاف" اللاجئين السوريين، داعيا الاحزاب السياسية الكندية إلى التعبير بوضوح عن موقفها من هذه المسالة.

وأضاف "من المأساوى ان نحتاج صورة طفل ميت لإيقاظ ضمائرنا" فى اشارة إلى صورة الطفل السورى الصغير الذى مات غرقا وجابت صورة جثته على شاطىء تركى العالم.

وتابع كويار "بالنسبة له الطفل فات الاوان لكن لا يزال امامنا الوقت للتحرك ازاء الاخرين ولمد اليد لهم كما فعلنا فى كيبيك مرارا وكما يجب ان نفعل هذه المرة أيضا مذكرا باستقبال آلاف الفيتناميين نهاية سبعينات القرن الماضى.

واستقبلت مقاطعة كيبيك منذ بداية العام 643 لاجئا من سوريا من اجمالى "اكثر من 1900" من المقرر استقبالهم بنهاية 2015 "لكن اعتقد انه يمكننا بل يجب ان نفعل ما هو افضل من ذلك، افضل بكثير"، وفق ما اضاف رئيس الوزراء.