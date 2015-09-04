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اليمن تدين الهجوم على معسكر قوات حفظ السلام الإفريقية فى الصومال

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اليمن تدين الهجوم على معسكر قوات حفظ السلام الإفريقية فى الصومال اليمن تدين الهجوم على معسكر قوات حفظ السلام الإفريقية فى الصومال
أدانت اليمن الهجوم الإرهابى الذى شنته حركة الشباب الصومالية الإرهابية على معسكر القوات الأوغندية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية فى مدينة جنالى جنوب الصومال وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

وأكدت فى بيان أصدرته فى الرياض حيث المقر المؤقت لها وقوف اليمن حكومة وشعبا مع شعب وحكومة دولة الصومال فى مواجهة الإرهاب.

وأشار البيان إلى ان هذه الأعمال الإجرامية أصبحت دين الجماعات الإرهابية والضالة البعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى الحنيف الذى يحرم سفك الدماء.

وأعرب عن خالص تعازى الحكومة اليمنية للحكومة الأوغندية وأسر الضحايا مؤكدا دعم اليمن لقوات حفظ السلام الإفريقية.
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