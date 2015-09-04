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الجبير: زيارة خادم الحرمين لواشنطن تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين

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الجبير: زيارة خادم الحرمين لواشنطن تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين الجبير: زيارة خادم الحرمين لواشنطن تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين

واشنطن /أ ش أ/


>قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأمريكية هى زيارة مهمة جدا، وهى زيارة تشاور وبحث سبل التعاون بين الحلفاء التاريخيين لمواجهة التحديات فى المنطقة.
>وحول الأزمة السورية، أشار الجبير - فى تصريح خاص لقناة "العربية" - إلى أن إيجاد حل سياسى مبنى على "جنيف 1" يؤدى إلى رحيل الأسد وتشكيل لجنه انتقالية تنقل سوريا إلى مستقبل أفضل هو المطلوب، وأن الولايات المتحدة أبدت التزامها بدعم المعارضة السورية المعتدلة.. لافتا إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية تعملان على عدة مسارات دبلوماسية وأمنية لهدف واحد.
>وفيما يتعلق باليمن، قال وزير الخارجية السعودي، إن الهدف مشترك مع الولايات المتحدة، وهو تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 وإن السعودية تفضل أن يتم ذلك عبر الجهود الدبلوماسية.
>وشدد وزير الخارجية السعودى على حرص المملكة بالالتزام بالجانب الإنساني، وقال إن مركز الملك سلمان يعمل بكل جدية وبكل نشاط لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وتقديم الدعم للمنظمات الإغاثية الدولية، مضيفا أن هناك مشاورات مستمرة مع الولايات المتحدة وأيضاً مع الأوروبيين لوضع أفضل بهدف إيصال المساعدات الإنسانية عبر المطارات والموانئ.
>كما شدد على أنه لا يوجد خلاف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.. مضيفا أن هناك عددا من الاتفاقيات سيتم توقيعها بين الرياض وواشنطن، لاسيما فى مجال الاستثمار، وأن عددا كبيرا من الوزراء ورجال الأعمال يرافقون خادم الحرمين خلال الزيارة من أجل ذلك.
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