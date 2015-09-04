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«السيسي» يتوجه غلى إندونيسيا في ثالث جولاته الآسيوية

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«السيسي» يتوجه غلى إندونيسيا في ثالث جولاته الآسيوية «السيسي» يتوجه غلى إندونيسيا في ثالث جولاته الآسيوية

غادر الرئيس عبد الفتاح الصين، صباح اليوم الجمعة، بتوقيت بكين في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام متوجها إلى إندونيسيا، ثالث محطة له في جولته الأسيوية التي كانت تضمنت أيضا زيارة إلى سنغافورة.

وقد التقى الرئيس السيسي خلال زيارته لبكين مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي كه تشيانج حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية وجهود محاربة الإرهاب.

كما التقى برؤساء كبرى الشركات ومؤسسات التمويل الصينية لبحث آفاق التعاون والاستثمار في خاصة في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وبناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان السيسي حضر خصيصا للصين بناء على دعوة من نظيره الصيني لحضور الاحتفالات الصينية بمناسبة الذكرى السبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية والتي كان الحدث الأساسى بها العرض العسكري الضخم الذي أقيم صباح الخميس والذي استعرضت خلاله الصين أحدث ما في ترسانتها العسكرية من أسلحة وعتاد.

ورافق الرئيس السيسي خلال الزيارة وفد رسمي ضم وزراء الخارجية والاستثمار والتجارة والكهرباء.

أ ش أ

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