إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع أعلى دائرى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع إدارة الطرق والمنافذ ومباحث مركز شرطة قليوب، من إبطال مفعول قنبلة بمنطقة أم بيومى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة باتجاه القاهرة على الطريق الدائرى دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الملازم أول محمد عبد الله بخدمة الطرق والمنافذ بمنطقة أم بيومى باتجاه مطالع الجيزة، بتلقى بلاغ من أهالى المنطقة بوجود جسم غريب على مطلع لكوبرى باتجاه القاهرة.

وتم عمل كردون أمنى ومنع المشاة والسيارات من الاقتراب وتحويل مسار السيارات بعيدا عن المكان

>وتم إخطار غرفة العمليات وانتقال إدارة المفرقعات والحماية المدنية وانتقل إلى المكان قيادات المديرية وفرق المفرقعات والحماية المدنية والمرور والإسعاف.

وتبين أن الجسم عبارة عن دائرة كهربائية موصلة بافوميتر وبعض الأسلاك وموضوعة داخل حقيبة يد، وتم التعامل معها بمعرفة المفرقعات وتم إبطال مفعولها، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.