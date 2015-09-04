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شقيق زوجة أحد الصيادين الغارقين: المراكب غير المقننة تستخدم فى عمليات إرهابية

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شقيق زوجة أحد الصيادين الغارقين: المراكب غير المقننة تستخدم فى عمليات إرهابية شقيق زوجة أحد الصيادين الغارقين: المراكب غير المقننة تستخدم فى عمليات إرهابية
أكد غالى شحاته، من أهالى قرية برج مغيزل، أن الصيادين الغارقين كانوا على متن مركبى صيد وفى طريقهم للعمل على مراكب يمتلكها مصرى وليبى، وأرغمهم صاحب المركب الليبى على النزول فى مركبين لنقلهم لمركب آخر للعمل عليه، وأثناء نزولهم حدثت النوة، مما أدى لغرقهم ولم ينج منهم سوى أربعة فقط، تم علاجهم وإيداعهم السجن.

وقال شحاته، إن القرية يخيم عليها الحزن، مؤكداً أن أحد الصيادين الغارقين ضمن الغرقى زوج شقيقته، والتى دخلت فى غيبوبة لوفاة زوجها أحمد عبدالقادر.

وأضاف شحاته، أن مراكب الصيد غير مقننة ولا توجد رقابة عليها، راح ضحيتها المئات من الصيادين، مطالباً بوضع قيود ورقابة عليها، فمن تلك المراكب ما يهرب عليها السولار ومراكب الصيد هى التى أتى عليها أناس من تركيا ودخلوا العريش وحاربونا، مشيراً إلى أن هناك إهمالا فى قطاع الصيد.

وأوضح أن الصيادين كانوا متوجهين للعمل على المراكب الليبية وغرقوا خارج المياه الإقليمية الليبية، وصاحب المركب الليبى هو الذى أجبرهم على النزول من مركبى الصيد لنقلهم للمركب الذى كانوا سيعملون عليه.

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مصر 365