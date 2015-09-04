أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للنساء.. انتبهى الإفرازات المهبلية تقلل فرص الإنجاب

Google+ Print
للنساء.. انتبهى الإفرازات المهبلية تقلل فرص الإنجاب للنساء.. انتبهى الإفرازات المهبلية تقلل فرص الإنجاب
الإفرازات المهبلية المرضية من أكبر المشاكل التى تواجه المرأة وغالبًا ما تتعرض المرأة للالتهابات المهبلية نتيجة العدوى الفيروسية أو الميكروبية، وتسعى جميع النساء للتخلص من تلك الإفرازات خاصة إذا ما صاحبها حكة بالبشرة، ولكن الأمر قد لا يتوقف على ذلك فقط بل فى العديد من الحالات وخاصة مع تأخر العلاج، قد تتفاقم المشكلة وتؤثر سلبًا على فرص الإنجاب.

وهذا ما يؤكده استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، حيث يوضح أنه فى بعض الحالات قد تحتوى الإفرازات المهبلية الناتجة عن الالتهابات على أجسام مضادة للحيوانات المنوية، والتى تقوم على مهاجمتها وشل حركتها أو قتلها، ومن ثم عدم قدرتها على الوصول من عنق الرحم إلى قناة فالوب وتلقيح البويضة، وهو يعد من أهم الأسباب المسئولة عن تأخر الحمل، وضعف فرص الإنجاب فى العديد من الحالات، ويتطلب الأمر هنا تدخلًا طبيًا سريعًا وسحب عينة من الإفرازات المهبلية وتحليلها، لتحديد نوع العدوى مع اختيار العلاج المناسب لها، وهو ما يحسن من فرص الإنجاب بين الزوجين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365