للنساء.. انتبهى الإفرازات المهبلية تقلل فرص الإنجاب

الإفرازات المهبلية المرضية من أكبر المشاكل التى تواجه المرأة وغالبًا ما تتعرض المرأة للالتهابات المهبلية نتيجة العدوى الفيروسية أو الميكروبية، وتسعى جميع النساء للتخلص من تلك الإفرازات خاصة إذا ما صاحبها حكة بالبشرة، ولكن الأمر قد لا يتوقف على ذلك فقط بل فى العديد من الحالات وخاصة مع تأخر العلاج، قد تتفاقم المشكلة وتؤثر سلبًا على فرص الإنجاب.

وهذا ما يؤكده استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، حيث يوضح أنه فى بعض الحالات قد تحتوى الإفرازات المهبلية الناتجة عن الالتهابات على أجسام مضادة للحيوانات المنوية، والتى تقوم على مهاجمتها وشل حركتها أو قتلها، ومن ثم عدم قدرتها على الوصول من عنق الرحم إلى قناة فالوب وتلقيح البويضة، وهو يعد من أهم الأسباب المسئولة عن تأخر الحمل، وضعف فرص الإنجاب فى العديد من الحالات، ويتطلب الأمر هنا تدخلًا طبيًا سريعًا وسحب عينة من الإفرازات المهبلية وتحليلها، لتحديد نوع العدوى مع اختيار العلاج المناسب لها، وهو ما يحسن من فرص الإنجاب بين الزوجين.