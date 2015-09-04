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أحدث طرق العلاج.. المستشفيات الفرنسية تعالج المرضى عن طريق الشم

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أحدث طرق العلاج.. المستشفيات الفرنسية تعالج المرضى عن طريق الشم أحدث طرق العلاج.. المستشفيات الفرنسية تعالج المرضى عن طريق الشم
اتبعت العشرات من المستشفيات الفرنسية طريقة جديدة لمعالجة مرضاها تعتمد على العلاج بالشم والتى تمارسه / باتى – كاناك/ طبيبة العلاج عن طريق الشـم التى ابتدعته جمعية / كومينيك – اكسوتف وامن/ للعلاجات العصبية.

وأوضحت الطبيبة الفرنسية أن حاسة الشـم مرتبطة بالجهاز "الحافى وهى بمثابة فص خامس فى المخ"، المقر الأساسى للانفعالات والأحاسيس فى المخ وبالتالى فإن شم الرائحة تجعلك تصل إلى أعماق الدوائر النفسية للانفعالات الخاصة بالمريض وأسرع من الحواس الأخرى كالنظر مثلا من أجل إحياء الذكريات القديمة.

وتعتمد الطريقة على الاستعانة بقطعة من الورق التى يتم غمزها فى رائحة مثل "الجلد – الفاكهة– الصابون" وأيضا الغاز فهى تعمل على تذكر الذكريات القديمة التى محيت من الذاكرة.

وهذه الطريقة تستخدم فى علاج مرض تجلط صفائح الدم ومرضى الباركسون أو الشلل الرعاش أو الألزهايمر ومرضى السرطان.

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مصر 365