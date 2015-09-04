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شرطة التموين تضبط 473 قضية تموينية و81 غش أدوات بلاستيكية خلال 24 ساعة

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شرطة التموين تضبط 473 قضية تموينية و81 غش أدوات بلاستيكية خلال 24 ساعة شرطة التموين تضبط 473 قضية تموينية و81 غش أدوات بلاستيكية خلال 24 ساعة
تمكنت شرطة من ضبط (473) قضية تموينية متنوعة، من بينها العديد من قضايا الاتجار غير المشروع واستغلال المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، ضبط خلالها 2000 لتر سولار، و377 أسطوانة بوتاجاز.

كما تمكنت شرطة التموين من ضبط 81 قضية فى مجال مكافحة تداول الأدوات البلاستيكية المغشوشة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة الميدانية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن والجهات المعنية بالتصدى لكافة مظاهر الاستغلال والغش والتدليس والخروج على القانون، من خلال الحملات والمرور على مصانع إنتاج وتصنيع أدوات المائدة البلاستيكية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات القياسية وسحب العينات اللازمة من المنتج النهائى وإرسالها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لفحصها حفاظاً على حياة المستهلكين.

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مصر 365

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