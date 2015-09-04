بعد رحيله... نور الشريف مكرّماً في المغرب

يكرّم مهرجان "خريبكة" للسينما الأفريقيّة، في دورته 18 التي ستنظّم في الفترة ما بين 12 و18 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، الفنان المصري الراحل نور الشريف، تقديراً لعطائه الفنّي وتنوعّ أدواره في السينما والتلفزيون، على امتداد أكثر من خمسة عقود، كسب خلالها شهرة واسعة عربياً، ترجمت واقع وأحلام المواطن المصري، وبالتالي المواطن العربي، الذي كان يجد في الراحل خير معبّر عن هواجسه وأحلامه. نذكر من هذه الأعمال: "الكرنك"، و"عصفور الشرق"، وغيرهما من الأعمال التي خوّلته الحصول على جوائز كثيرة.

كما يكرّم المهرجان الممثل المغربي الراحل محمد البسطاوي، حيث ارتأت إدارة مهرجان السينما الأفريقيّة في "خريبكة" إطلاق اسمه على جائزة أحسن ممثل عن فئة الرجال، في هذه الدورة.

وكانت إدارة المهرجانات قد تفاجأت بنقص الدعم المادي المخصّص للمهرجان بحوالي 100 ألف درهم، في وقت أنّ التكاليف المادية المخصّصة للجوائز تصل قيمتها إلى 400 ألف درهم، بصرف النظر عن مصاريف المنامة والأكل والنقل، التي يخصّصها المهرجان عادة لضيوفه.

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