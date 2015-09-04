ماذا حصل بين عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب في مؤتمر "ذا فويس"؟

عقدت MBC مؤتمراً صحفياً في استوديوهات المجموعة في بيروت، للإعلان عن إطلاق الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس" في آخر ديسمبر الحالي.

حضر المؤتمر المدرّبون الأربع كاظم الساهر، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، وشيرين عبد الوهاب، كما حضر الناطق الإعلامي باسم المجموعة مازن حايك، الذي أكد أنّ ثمّة إصرار لدى الـ MBC على إجراء المؤتمر في بيروت في هذه الظروف، وأنّ ثمّة نيّة للبقاء في بيروت إلا في حال باتت الأمور تعجيزية.

تحدث حايك عن سلسلة تغييرات ستطرأ على الموسم الرابع، كما تحدّث المدربون الأربعة عن علاقتهم ببعضهم البعض، مؤكّدين أنّها علاقة يسودها الوئام، قبل أن يحصل سوء تفاهم أمام الصحافيين بين عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب، بادرت هذه الأخيرة إلى حلّه فوراً، فقبلت رأس زميلها أمام الصحافيين وقبّل هو يدها ودمعت عيناه، لكنّ الأمر لم ينته هنا.

فماذا حصل في مؤتمر "ذا فويس"؟ ولماذا تشاجر عاصي وشيرين؟ وماذا قال كاظم الساهر عن تجربته مع "ذا فويس كيدز"؟ وكيف أجاب صابر الرباعي وشيرين على اعتبارهما الحلقة الأضعف في البرنامج؟

هذه التفاصيل وغيرها تتعرفون عليها غداً في تغطية خاصة لـ"سيدتي نت".

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