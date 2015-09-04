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جامعة طنطا تبدأ الاثنين توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد

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جامعة طنطا تبدأ الاثنين توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد جامعة طنطا تبدأ الاثنين توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد
تستعد جامعة طنطا لبدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة فى العام الجامعى 2015/2016، وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2015 حتى الأحد الموافق 20 من الشهر نفسه.

صرح بذلك الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة موضحاً أنه تم تحديد يومين متتاليين لكل مجموعة من الكليات يخصص الأول منها للبنات واليوم الثانى للبنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور مدثر طه أبو الخير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الكشف سيتم بمقر إدارة الشئون الطبية بدار الضيافة بمجمع كليات الجامعة اعتباراً من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وأضاف أن يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 - 8 سبتمبر خصصا لطلاب كليات الطب، الصيدلة، العلوم والتمريض بالترتيب ويومى الأربعاء والخميس لكليات طب الأسنان، الهندسة، الزراعة والمعهد الفنى للتمريض، ويومى السبت والأحد لطلاب وطالبات كليات التربية والتربية النوعية، ويومى الاثنين والثلاثاء لطلاب وطالبات كلية التجارة (انتظام وانتساب موجه)، ويومى الأربعاء والخميس لطلاب وطالبات كليات الآداب (انتظام وانتساب موجه)، والحقوق (انتظام وانتساب)، أما يومى 19 - 20 سبتمبر فخصصا لتخلفات جميع الكليات.

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